مصدر لـ (باج نيوز): تم إيداع (500) مليون دولار خزينة بنك السودان من دولة عربية





كشفت مصادر موثوقة لـ (باج نيوز) أنه تم وضع مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي خلال الساعات الماضية من دولة عربية.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي ظل يعاني الأشهر الماضية من شح العملة الصعبة في خزينته وقالت (إن هذا المبلغ سيسهم في انخفاض واستقرار سعر الصرف مؤقتاً).

ويشهد السودان تدهوراً مريعاً لعملته المحلية الجنيه مقابل العملات الاجنبية خاصة الدولار ما انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية في البلاد ونقص في الوقود والخبز والأدوية.

الخرطوم: باج نيوز