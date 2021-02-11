بالفيديو: وزيرة الخارجية السودانية الجديدة تسحر الأسافير بصوتها العذب وهي تدندن بأغنية قائد الإسطول





أعاد نشطاء على فيسبوك تسجيل قديم للدكتورة مريم المهدي، بعد أن تم تنصييها لتصبح وزيرة الخارجية السودانية، حيث خطفت إبنة زعيم المعارضة الراحل الصادق المهدي الأضواء وسحرت الأسافير بصوتها العذب والطروب وهي تدندن بأغنية قائد الإسطول للفنان الراحل المقيم محمود عبد العزير.

وبحسب ما شاهدت محررة (كوش نيوز) فقد أبهرت وزيرة الخارجية السودانية الجديدة الدكتورة مريم الصادق المهدي الجمهور ومقدم البرامج الذي فاجئها بطلب أن تتختار من بين(ملوك النيل وقائد الإسطول )، أغنية لتدندن بها فقبلت الطلب وأدت الأغنية بصوت جميل حظي بأعجاب العديد من مشاهدي الفيديو ،حيث علق أحد الأشخاص بقوله (إكتشاف مواهب جديدة لوزيرة الخارجية الجديدة ليس لها علاقة بالعمل السياسي).

الخرطوم:(كوش نيوز)