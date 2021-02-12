إدارة جامعة الخرطوم تتفقد مركز د.سلمى لأمراض الكلى





زارت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، رفقة وفد من الإدارة العليا للجامعة، الأربعاء ، مركز الدكتورة سلمى لأمراض الكلى، التابع للجامعة، وناقش الوفد مع إدارة المركز أداءه وخطط تطويره، ووقف على الخدمات التي يقدمها.

وتفقدت السيدة المديرة والوفد المرافق، غرف العناية الوسيطة، وعنبر الكلى، ومعمل مراقبة الجرعات الدوائية، وقسم الاستصفاء الدموي، والاشعة، ووحدة الهندسة الطبية، وغرفة معالجة المياه، والقسم النفسي.

وقالت الدكتورة سارة الأمين الحاج، مديرة مركز الدكتورة سلمى لأمراض الكلى، ان المركز أجرى 150 عملية زراعة كلى ناجحة، منذ مايو 2019 وحتى اليوم، وأوضحت إن المتابعات للمرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة الكلى تتم بصورة مجانية، وكذا توفير الأدوية.

السوداني