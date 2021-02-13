شاهد بالفيديو والصورة.. أركو مناوي والتوم هجو “يغرقان” في الذكر داخل مسيد شيخ الأمين.. والأخير يطلق أعيرة نارية احتفالاً بقدومهما





تداول نشطاء باروزن وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق أعلى نسبة مشاهدة بعد ساعات من نشره في وقت مبكر من صباح السبت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رئيس حركة جيش تحرير السودان, مني أركو مناوي, ورئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية التوم هجو وهما في زيارة للشيخ الأمين عمر الأمين بمسيده بمدينة أم درمان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد احتفل الشيخ الأمين بالسياسيين بأطلاقه لأعيرة نارية من سلاحه الخاص وسط فرح كبير منه ومن حيرانه.

كما ظهر الثنائي السياسي أركو مناوي والتوم هجو وهما في كامل سعادتهما بالاستقبال الرائع من الشيخ وأنصاره بأم درمان.

وتفاعل هجو ومناوي مع الذكر والمديح الذي كان يردده حيران شيخ الأمين ورافقا الشيخ داخل حلقة الذكر التي شهدها عدد كبير من الناس.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المقطع المتداول بغزارة على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا, فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة حيث كتب أحد الساخرون (أركو وهجو غرقانين في الذكر بعد شوية بنلقاهم حيران شيخ الجكس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين