بالأسماء أوامر قبض جديدة في مواجهة (15) من قيادات النظام المخلوع





أصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، إعلان متهمين هاربين، لـ (15) من قيادات النظام البائد.

وطالب الإعلان المتهمين بتسليم أنفسهم للشرطة الأمنية الخرطوم أو أي قسم شرطة في مده أقصاها أسبوعان من تاريخ الأربعاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢١م، وطلبت النيابة من جميع المواطنين المساعدة في القبض عليهم.

وشملت الأسماء، كلاً من (طارق سيد علي المعتصم، أبو بكر محمد عبد الله، مجدي عوض أبشر، شهاب الدين محمد عبد الله، المعز عباس محمد، اليسع الصديق التاج، النيل الفاضل محمود، إبراهيم الخواض اغا، محمد عبد الماجد أحمد، الريح علي فضل ، محمد صديق أحمد، هيثم إسماعيل بحر، عبد الرحمن محمد موسى، عبد الله الجيلي محمد الجاك، حسين عوض الكريم)

صحيفة السوداني