الحكومة الانتقالية تكشف متى سيتم تسليم البشير للجنائية الدولية؟





قال عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السُودان،محمد حسن التعايشي،أن الحكومة السُودانية،ستسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية،على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير،عقب التوقيع على برتكول مع فريق المحكمة الجنائية الدولية الزائر للخرطوم،يضمن مُحاكمتهم .

الا أنه لم يحدد ما اذا كان سيتم محاكمتهم في مقر المحكمة ب”لاهاي” أو محاكمتهم داخلياً عن طريق محكمة هجين.

وكانت الحكومة الانتقالية وقوى الكفاح المسلح،اتفقا في إتفاقية جوبا للسلام على مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة،الا أن الإتفاق لم يوضح مكان المثول.

وكشف التعايشي لدى حديثه في فعالية تدشين منظمة “ريناس” في الخرطوم، كشف أن المناقشات جارية بين الحكومة الإنتقالية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المطلوبين لديها،وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير .

وأكد أنه سيتم تسليمهم عقب التوقيع على برتكول قضائي عقب زيارة أعضاء المحكمة للسُودانية .

ولفت أن الحكومة الانتقالية عبر أجهزتها المُختلفة ستتوصل لقرار وإتفاق نهائي بشأن التعامل مع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وتوقع التعايشي العودة لنظام الحكم الإقليمي منتصف مارس المقبل،عقب عقد مؤتمر الحكم الذي يحدد شكل وصلاحيات الأقاليم التي سيتم إنشائها،ولفت التعايشي أن إتفاق “جوبا” نزع السُلطة من المركز ومنحها للأقاليم.

وشدد التعايشي على ضرورة هيكلة المؤسسة العسكرية بما فيها الجيش والشرطة والدعم السريع،وتكوين جيش قومي جديد ذو عقيدة موحدة لقطع الطريق أمام الإنقلابات العسكرية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زارت السودان في فبراير 2020، وأجرت بنسودا لقاءات مكثفة مع المسؤولين السودانيين تركزت حول مدى إلتزام الحكومة الإنتقالية التعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين لديها.

وتطالب الجنائية الدولية، بتسليم البشير ووزير دفاعه السابق، عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور.

صحيفة السوداني