جمال فرفور.. وكيل نيابة





الفنان الشاب جمال فرفور رغم الآراء المتضاربة حول تجربته الفنية التي يصفها بعض النقاد الفنيين بأنها ليست ذات إضافة حيوية في مسيرة الأغنية السودانية، ولكن رغم ذلك ظل يتمتع الفنان الشاب بشعبية جارفة جداً وتحتشد حفلاته بحضور كبير. ويعتبر من نجوم الشباك أصحاب المداخيل العالية، وما لا يعرف عن جمال فرفور أنه كان لاعب كرة مميزاً بنادي الصبابي ببحري حتى تم ترشيحه ذات يوم للتوقيع للهلال، وبحسب صحيفة الصيحة أنه درس القانون وعمل بوظيفة (وكيل نيابة)، ولكنه تركها بسبب حبه للغناء.

الخرطوم: (كوش نيوز)