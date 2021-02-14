بيع تأشيرة دخول مصر في الخرطوم عبر السوق السوداء





كشف مواطنون عن الحصول على تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية، عبر وسطاء بـ”15″ ألف جنيه للتأشيرة الواحدة خارج القنوات الرسمية.

ووفقًا لصحيفة الحداثة الصادرة، الأحد، فقد أشارت إلى أنّ هناك زحامًا وتكدسًا للراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر أمام القنصلية المصرية بالخرطوم خلال اليومين الماضيين.

وأبدى مواطنون استغرابهم من السماح لنشاط بيع تأشيرات الدخول لمصر عبر”السوق السوداء”، في وقتٍ تتحدّث السفارة المصرية في الخرطوم، عن منح التأشيرة لدولتها مجانًا للمواطنين السودانيين.

صحيفة السوداني