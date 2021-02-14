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بيع تأشيرة دخول مصر في الخرطوم عبر السوق السوداء
كشف مواطنون عن الحصول على تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية، عبر وسطاء بـ”15″ ألف جنيه للتأشيرة الواحدة خارج القنوات الرسمية.
ووفقًا لصحيفة الحداثة الصادرة، الأحد، فقد أشارت إلى أنّ هناك زحامًا وتكدسًا للراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر أمام القنصلية المصرية بالخرطوم خلال اليومين الماضيين.
وأبدى مواطنون استغرابهم من السماح لنشاط بيع تأشيرات الدخول لمصر عبر”السوق السوداء”، في وقتٍ تتحدّث السفارة المصرية في الخرطوم، عن منح التأشيرة لدولتها مجانًا للمواطنين السودانيين.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
اصلا لا يوجد تأشيره عبر الطنفز الرسمي يوجد عباره عن مافيا تتحصل علي التأشيره بطرق متداوله بين الموظف بالداخل وعلي عينك يا تاجر ودا دليل علي التساهل مع الوسيط ونتمني التحقيق مع العقوبه للطرفين من داخل السفاره والمافيا الخارج السفره من السودانيين
ودا دليل علي اهانة المواطن
معلومه كل الدول فاتحه السودانيين ممكن اي تاجر يتجه لا دوله ويحسن تجارتو وحتي العلاج ممكن يكون في الهند روسيا أوكرانيا بسعر مقارب لمصر الناس ماتستسلم يا معامله تليق بالبشر او نشوف درب تاني