منبر أبناء البطانة الحر يهدد بإغلاق الطرق إذا لم يمثلوا في (السيادي) والشركاء





هدد عضو منبر أبناء البطانة الحُر “عمر علي” بإغلاق الطرق إذا لم يمثلوا في مجلسي الشركاء والسيادي ، وقال ( إن الذين أغلقوا الطرق في ولايات أخرى ليسوا أفضل منا)، وأضاف أن المنطقة تفتقر لأبسط حقوق الإنسان. وقال عضو مجلس شركاء الحكم رئيس مسار الوسط “التوم هجو” خلال مخاطبته المنبر بحسب صحيفة السوداني، أمس إن المرحلة القادمة من عمر السودان خطرة، وقضية وطن يكون أو لا يكون. وأضاف إن الحكومة الحالية هي آخر طلقة وآخر جندي، اذا فشلت فيوجد خياران إما أن يرجع الحق لأهله وتدعو لحكومة وطنية يتشاور فيها أهل البلاد أو لنتخابات أو الطوفان). وتابع هجو ( لا مجال لانقلاب وتخوف بانهيار الدولة أو أن يحمل المواطنون السلاح باسم القبيلة، وأشار إلى الأزمة التي تعانيها البلاد الآن من إنعدام الخبز والوقود سببها أزمة قيادة ولا بد من مشروع جديد مليء بالشفافية والوضوح.

الخرطوم: (كوش نيوز)