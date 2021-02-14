السودان يرفض شرطاً إثيوبياً جديداً





رفض مسؤول عسكري رفيع، التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي السبت، والتي ربطت بين قبول وساطة دولة جنوب السودان، وانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي “احتلها”، وفق تعبيره. ولفت المسؤول العسكري -الذي رفض الكشف عن اسمه بحسب موقع ”الشرق”. إلى أن “الخطاب الإثيوبي يناقض نفسه، خصوصاً عند الحديث عن عدم وجود اتفاقيات خاصة بالحدود، ومن ثم الاستناد لاتفاقية 1972”. وشدد على “ضرورة اعتراف الجانب الإثيوبي باتفاقيات الحدود الموقعة مع السودان أولاً، ومن ثم الحديث عن أوضاع المزارعين الإثيوبيين داخل منطقة الفشقة السودانية”. وأضاف أن “القوات المسلحة رصدت في الأيام الماضية حالات تسلل كثيفة لمزارعين إثيوبيين إلى هذه المنطقة بهدف حصد محاصيلهم”، مشدداً على أنه “لن نسمح بتكرار السيناريو مرة أخرى”-

الخرطوم ( كوش نيوز)