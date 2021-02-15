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“زين – السودان” تفرض زيادات جديدة على باقات الإنترنت
عدد من المشتركين أكّدوا لـ”باج نيوز”، إنّ الشركة نفذّت تلك الزيادة في خدمات الإنترنت لشرائح البيانات.
طبّقت شركة زين للاتصالات زيادة جديدة في الإنترنت لشرائح البيانات اعتبارًا من الجمعة.
وارتّفع سعر التنشيط لسعة 250 ميقابايت من”16.83″ جنيهًا، إلى”29″ جنيهًا، وسعر 5 جيجا للشهر من”287″ جنيهًا إلى”488″ جنيهًا.
وبلغ سعر 10 جيجا من”397″ جنيهًا إلى”675″ جنيهًا، و20 جيجا من”608″ جنيهًا إلى”1033″ جنيهًا.
وارتّفع سعر 30 جنيهًا إلى”1440″ جنيهًا، و 50 جيجا إلى”2233″ جنيهًا و100 جيجا إلى”3880″ جنيهًا، و250 جيجا إلى”7500″ جنيهًا.
وبلغ سعر الباقة لغير المحدود لأصحاب الشرائح غير المحدودة”3615″ جنيهًا.
باج نيوز
3 تعليقات
الله لا كسبكم زدوتو معاناة الناس كان السبيل الوحيد لتواصل الناس في ظل الظروف الصعبة البمر بها من ازمات من غلاء الاسعار وزيادة اسعار المواصلات
حرامية اكلي عرق الغلابه الله ينتقم منهم دنيا وآخره
كل حكومه ووزير جديد اجي اول شي اطلع صوت العنج بتاعو واجلد الشعب جلد نضيف جدا
معقوله يا سفله يا حثاله يا وهم زيادات الشيطان ما فكر فيها…مره واحده وبسرعه
500٪’الي 1000٪ وعااااااادي ولا هاميكم
العيب ما منكم العيب من المجلس العسكري المسكم رقاب الشعب وبقيتوا تضبحوا فيه والعسكري يضحك