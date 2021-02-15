“زين – السودان” تفرض زيادات جديدة على باقات الإنترنت





عدد من المشتركين أكّدوا لـ”باج نيوز”، إنّ الشركة نفذّت تلك الزيادة في خدمات الإنترنت لشرائح البيانات.

طبّقت شركة زين للاتصالات زيادة جديدة في الإنترنت لشرائح البيانات اعتبارًا من الجمعة.

وارتّفع سعر التنشيط لسعة 250 ميقابايت من”16.83″ جنيهًا، إلى”29″ جنيهًا، وسعر 5 جيجا للشهر من”287″ جنيهًا إلى”488″ جنيهًا.

وبلغ سعر 10 جيجا من”397″ جنيهًا إلى”675″ جنيهًا، و20 جيجا من”608″ جنيهًا إلى”1033″ جنيهًا.

وارتّفع سعر 30 جنيهًا إلى”1440″ جنيهًا، و 50 جيجا إلى”2233″ جنيهًا و100 جيجا إلى”3880″ جنيهًا، و250 جيجا إلى”7500″ جنيهًا.

وبلغ سعر الباقة لغير المحدود لأصحاب الشرائح غير المحدودة”3615″ جنيهًا.

باج نيوز