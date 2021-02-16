بالفيديو: ندى القلعة تشعل فيسبوك بأغنية (لاني جبهة ولا شيوعي، لاني أمة ولا اتحادي)





أشعلت الفنانة ندى القلعة صفحات السوشيال ميديا بعد إطلاقها مساء يوم الإثنين لأغنيتها الجديدة (مابريد يمه السياسية)، بموجة من التعليقات المتنوعة.

ومن كلمات الأغنية للشاعر عبد الوهاب هلاوي، وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز (لاني جبهة ولا شيوعي، لاني أمة ولا اتحادي، لأني بعثي ولا كاني ماني، لأني قحتي ولا شيوعي، ما بحب لعب الكراسي الماسي وراء الماسي، الله لي شعبي وحبيبي).

ومن كلماتها (وللشباب من غير مسمى بعرفوا يتموا المهمة، بيعرفوا يحسمو القضية، ومابريد يمه السياسية ولا الحكومات من أساسها).

وعلقت إدارة الصفحة الرسمية للفنانة ندى القلعة بفيسبوك على الأغنية بتوضيح (الوطن فوق الجميع وعشان ما اي زول يتداول الغنيه بي فهمو

الأغنية كانت رد كان لبعض الناس البتتهم الفنانه بي انتمائها لحزب معين ردت بأنها مابتحب السياسه ولا تنتمي لا لحزب شيوعي ولا قحاتي ولا اتحادي ولاكاني ولا ماني ولا اي حزب اخر وانها بتنتمي لشعبها ومحبته لبلاده من غير اي احزاب).

الخرطوم (كوش نيوز)