اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 365.00جنيه

الريال السعودي : 87.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 441.65 جنيه

الدرهم الإماراتي : 100.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 100.40 جنيه

الجنيه الإسترليني : 503.70جنيه

الجنيه المصري : 23.44جنيه

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