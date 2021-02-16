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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2021/02/16
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 365.00جنيه
الريال السعودي : 87.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 441.65 جنيه
الدرهم الإماراتي : 100.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 100.40 جنيه
الجنيه الإسترليني : 503.70جنيه
الجنيه المصري : 23.44جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2021/02/16
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