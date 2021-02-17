مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. حسناء سودانية فائقة الجمال تكتسح السوشيال ميديا بجمالها الملفت وملابسها المثيرة للجدل ومتابعون (نشك في انك سودانية شكلك لبنانية هاربة)

2021/02/17
2
حسناء جديدة5

حسناء جديدة2

استطاعت فتاة سودانية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن تحظى بأعلى نسبة متابعات وتحديداً على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حسناء جديدة3

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تمكنت الفتاة الملقبة بالحسناء الجديدة من جذب أنظار رواد فيسبوك وذلك بنشرها لصورها والتي تظهر فيها كحسناء فائقة الجمال.

حسناء جديدة4

صور الحسناء الجديدة حققت أعلى نسبة اعجابات حيث حصلت صورة قامت بنشرها مؤخراً على إعجاب أكثر من 5 ألف شخص في ساعات قليلة من نشرها.

حسناء جديدة

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين لحسابها وصورها فقد شكك الكثير منهم في سودانيتها حيث كتب لها أحدهم معلقاً على إحدى صورها (نشك في انك سودانية شكلك لبنانية هاربة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2021/02/17
2


‫2 تعليقات

  2. لاحول ولا قوة إلا بإلله . هذه الصور حرام نشرها . اتقوا الله في انفسكم وفي كل مايطلع عليها . أذكروا الموت والسؤال .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *