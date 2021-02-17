شاهد بالصور.. حسناء سودانية فائقة الجمال تكتسح السوشيال ميديا بجمالها الملفت وملابسها المثيرة للجدل ومتابعون (نشك في انك سودانية شكلك لبنانية هاربة)





استطاعت فتاة سودانية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن تحظى بأعلى نسبة متابعات وتحديداً على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تمكنت الفتاة الملقبة بالحسناء الجديدة من جذب أنظار رواد فيسبوك وذلك بنشرها لصورها والتي تظهر فيها كحسناء فائقة الجمال.

صور الحسناء الجديدة حققت أعلى نسبة اعجابات حيث حصلت صورة قامت بنشرها مؤخراً على إعجاب أكثر من 5 ألف شخص في ساعات قليلة من نشرها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين لحسابها وصورها فقد شكك الكثير منهم في سودانيتها حيث كتب لها أحدهم معلقاً على إحدى صورها (نشك في انك سودانية شكلك لبنانية هاربة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين