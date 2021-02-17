دولة ليبريا تتعاقد مع خبراء نفط سودانيين فصلتهم لجنة إزالة التمكين





خموا وصروا

التعليق:

خموا وصروا.. عندما تجيء الأزمة سيعلمون مقادير الرجال.

الخبر: في مصفاة الخرطوم يستبدلون الذي هو أدنى بإلذي هو خير.

الخبر

وفد المقدمة للكفاءات السودانية في مجال النفط قد وصل صباح اليوم إلى مونروفيا عاصمة ليبريا بسلام، بعد أن تم التعاقد معهم من قبل الحكومة الليبيرية لمشروع تشغيل وإدارة مصفاة (كونكس) أول وأكبر وأحدث مصفاة نفط بالبلاد.

يضم وفد المقدمة كل من:

١. مهندس دكتور/ محمد وهبي، مدير منطقة التشغيل الرابعة بمصفاة الخرطوم سابقاً. حيث سيكون مديراً للمشروع.

٢. مهندس/ بدوي أحمد حسن، مهندس إنتاج بمصفاة الخرطوم سابقاً. حيث سيكون مديراً للصيانة.

الجدير بالذكر أن المذكوريْن من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالجدارة والعفة والنزاهة وقد فصلتهم لجنة إزالة التمكين عن العمل نسبة لإنتمائهم السياسي.

د. أمين حسن عمر