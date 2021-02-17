بنك الخرطوم يعلن عن توقف مؤقت لخدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وتطبيق بنكك.. تعرف على الموعد





أعلن بنك الخرطوم يوم الأربعاء أحد أكبر البنوك العاملة في السودان عن توقف خدمات البنك بما فيها خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وتطبيق بنكك وذلك لأغراض الصيانة.

وكشف البنك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز أن الخدمات الغير متاحة متاحة للعملاء ستكون من الساعة 3:00 صباحاً حتى 6:00 صباحاً وذلك في يوم الجمعة 19 فبراير 2021

وعمم البنك التنويه التالي (عملاء بنك الخرطوم الأعزاء،،،

نحيطكم علماً أنه ونظراً لأغراض الصيانة، فإن خدمات بنك الخرطوم بما فيها خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وخدمات الهاتف المحمول ومركز الاتصال لن تكون متاحة للعملاء من الساعة 3:00 صباحاً حتى 6:00 صباحاً وذلك في يوم الجمعة 19 فبراير 2021.

نشكر لكم حسن تفهمكم).

الخرطوم (كوش نيوز)