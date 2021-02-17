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بنك الخرطوم يعلن عن توقف مؤقت لخدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وتطبيق بنكك.. تعرف على الموعد
أعلن بنك الخرطوم يوم الأربعاء أحد أكبر البنوك العاملة في السودان عن توقف خدمات البنك بما فيها خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وتطبيق بنكك وذلك لأغراض الصيانة.
وكشف البنك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز أن الخدمات الغير متاحة متاحة للعملاء ستكون من الساعة 3:00 صباحاً حتى 6:00 صباحاً وذلك في يوم الجمعة 19 فبراير 2021
وعمم البنك التنويه التالي (عملاء بنك الخرطوم الأعزاء،،،
نحيطكم علماً أنه ونظراً لأغراض الصيانة، فإن خدمات بنك الخرطوم بما فيها خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع وخدمات الهاتف المحمول ومركز الاتصال لن تكون متاحة للعملاء من الساعة 3:00 صباحاً حتى 6:00 صباحاً وذلك في يوم الجمعة 19 فبراير 2021.
نشكر لكم حسن تفهمكم).
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
أنا إنسان مريض وشغال تحويل رصيد ونسبة لظروف مرضي دي الشغلة الوحيدة البقدر اشتغلا ، في واحد قال لي ححول ليك 20ألف بنكك وحولا لي زين ، بعد حولتها ليو فتح بلاغ في النيابة وسحبو مني ال20 ألف ،كتبت كلامي دا هنا لأنك إحتمال تكون هنا وأقول ليك إنت ما عارف أنا تعبان قدر شنو عشان أشتغل الشغل دا ، ما عافي ليك .
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الكلام دا منقول من صفحة بنكك تحويل خاطئ
وروني يا بنك الزفت يا سجم يا رماد الحاجة دي حصلت كيف وكف تسحبو رصيد من زول من غير ترجعو ليو
وخليكم عارفين يا مدراء بنك الخرطوم المظلوم دا لو دعا دعوتو ما حتصيب السارق بس , دي حتصيبكم كلكم خليكم جاهزين لدعوة المظلوم وحسبي الله ونعم الوكيل في اي ظالم