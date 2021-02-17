ماتوا عطشاً .. العثور على (8) جثث جديدة لسودانيين في الصحراء الليبية





كشف الأمين العام لمجلس تنسيق الجاليات السودانية بليبيا، رئيس اتحاد الجاليات الأفريقية محجوب الحسن الفاضلابي في تصريح لـ(باج نيوز): إنّ السلطات الليبية قامت بانتشال (8) جثث أخرى لسودانيين من عمق الصحراء الليبية اليوم “الأربعاء”.

وأضاف: عاد فريق الإسعاف والطوارئ بالكفرة برفقة النيابة العامة وكتيبة سبل السلام بعد قضاء 3 أيام بالصحراء الكبرى في مهمة التفتيش عن المفقودين جنوب مدينة الكفرة.

وأضاف: بعد الوصول إلى الموقع مباشرة تمت أعمال الحفر بجوانب السيارة ثم إنتقل البحث إلى تمشيط المنطقة الصحراوية المحيطة بالموقع ليومين متتاليين وتم العثور على جثث لعائلتين مكونتين من 4 نساء و4 أطفال ملقاة بوسط الصحراء حيثُ وجدت جثث الأطفال المتوفيين ملاصقين لأمهاتهم اللاتي فارقن الحياة بسبب العطش.

ووصل إجمالي الجثث التي تم انتشالها بحسب الفاضلابي إلى16 حالة ولازال هناك عدد 5 حالات أخرى مفقودة.

المصدر: باج نيوز