وزير مالية السودان ينفي خبر إغلاق المعابر مع مصر وتغيير العملة ويوبخ مروجي الأكاذيب





نفى وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني د. جبريل إبراهيم، ما تم تداوله بصورة واسعة على صفحات التواصل الإجتماعي، حول قرارات بإغلاق المعابر بين مصر والسودان وتغيير العملة الوطنية.

وقال جبريل في تغريدة على حسابه بتويتر مساء يوم الأربعاء بحسب ما نقلت عنه صحيفة كوش نيوز (لم أتحدث مطلقا عن تغيير العملة ولم أدع إلى اغلاق المعابر مع جمهورية مصر العربية. على الذين يفترون على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الاقلاع عن نسج مثل هذه الأكاذيب باسم الوزير).

الخرطوم (كوش نيوز)