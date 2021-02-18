شاهد بالفيديو: مذيعة بإحدى القنوات السودانية تدخل في نوبة من الضحك بسبب حديث (الجبلية)





أدخلت المطربة المثيرة للجدل والحائزة على لقب (الإمبراطورة) مذيعة بأحدى القنوات السودانية في نوبة من الضحك بعد أن وجهت لها سؤال مضمونه مدى إرتباط (عشة الجبل) وعلاقتها بزميلاتها في الوسط الفني والتي فاجأتها بقولها (علاقتي بالفنانات سطحية حدها الصيوانات).

وبحسب ما شاهدت محررة (كوش نيوز)، فقد كانت المذيعه تتحاور مع الجبلية في عدة محاور لمعرفة بعض الحقائق الخاصة بها حيث كان من ضمنها سؤالها عن علاقتها مع الفنانات ولكن تفاجأت المذيعه بردها الذي جعلها تدخل في نوبة من الضحك.

الخرطوم:(كوش نيوز)