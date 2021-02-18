ترتيبات لنبش قبر “الفيتوري” ونقل جثمانه للخرطوم





كشفت منظمة إشراقة الثقافية عن شروعها في ترتيبات لنبش قبر الشاعر السوداني الراحل “محمد مفتاح الفيتوري” بمقابر الشهداء بالعاصمة المغربية الرباط، ونقل جثمانه إلى الخرطوم.

وتوفى الفيتوري عن عمر يناهز الـ(85) عاماً بعد صراع طويل مع المرض في العام (2015)، في العاصمة المغربية الرباط الذي كان يعيش فيها مع زوجته المغربية.

وقال مدير منظمة “إشراقة” الحاج السيد أبو ورقة لـ(السوداني) إنه شرع في نقل وترحيل جثمان الشاعر السوداني الكبير محمد مفتاح الفيتوري من المغرب إلى الخرطوم، وكشف عن تحركاته لنقل الجثمان منذ عهد النظام السابق وقال إنه خاطب الرئيس السابق “البشير” عبر الصحف اليومية، مشيراً إلى أنه كان هناك بصيص أمل في نقل الجثمان وقتها إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

وأكد أبو ورقة شروعه مجدداً في مبادرة نقل الجثمان لأرض الوطن حتى يصبح قبر الفيتوري مزاراً لأهل الكلمة، مشيراً إلى أن بعد المسافة وطول الزمن سيجعله في عالم النسيان.

وكشف أبو ورقة عن تفاصيل نقاش مفصل دار بينه و البروف “علي شمو” إلى جانب أنه تحصل على معلومة من الفريق عمر أحمد قدور وأحمد أبو حراز عن وصية تركها الفيتوري يطلب فيها نقل جثمانه إلى أرض الوطن بين أهله وأحبائه وأصدقائه بأرض النيلين .

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني