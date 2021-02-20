شاهد بالصور.. قبل ساعات من مغادرتها السودان الإعلامية تسابيح خاطر تدهش الأسافير بإطلالة ساحرة ومتابعون (زوجك فاز بالحور العين في الدنيا قبل الآخرة)





نجحت الإعلامية السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر في اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب صورها التي قامت بنشرها يوم الجمعة وحققت بها صدارة الصور الأكثر متابعة وتداول على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت نجمة قناة الحدث صور حديثة لها وذلك قبل ساعات من مغادرة أرض الوطن بعد نهاية إجازتها السنوية حسبما أكدت في تغريدة أخرى.

وظهرت تسابيح خلال الصور التي تحصلت عليها محررة موقع النيلين بإطلالة جميلة سحرت بها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسابقوا على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل في المذيعة الحسناء.

ومن أبرز التعليقات التي حققت أعلى نسبة متابعة تعليق من أحد المتابعين لحسابها قال فيه متغزلاً: (ياخ والله راجلك دا محظوظ الحمدلله عمري ما حسدت زول على حاجة لكن الليلة اول مرة يحصل حسدت راجلك دا فاز بالحور العين في الدنيا قبل الاخرة بعد كدا لو قال عايز يدخل الجنة يبقى طماع ليه ما عندنا زي دي في الكلاكلة .. من الصباح بنشوف خلق تسد النفس يعلم الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين