شاهد بالفيديو.. حسناء تكشف عن مناطق حساسة في جسمها وترقص وتتمايل بملابس شبه عارية على أنغام الأغنية السودانية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل)





تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لفتاة ظهرت من خلاله وهي ترتدي ملابس شبه عاريه وتتمايل وترقص على أنغام أغنية الفنان شكر الله عز الدين (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للمقطع المتداول فقد اكتفى ناشروا المقطع بوصف الفتاة بالحسناء دون الكشف عن جنسيتها وهويتها وبعض التفاصيل الأخرى.

واستخدمت الفتاة التي أطلق عليها لقب الحسناء تطبيق (توك توك) لتغني وترقص مع أغنيته الفنان شكر الله عز الدين الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

وظهرت الفتاة أثناء المقطع الذي صورته لنفسها وهي ترتدي ملابس تم وصفها بالمثيرة جداً كما قامت بالكشف عن مناطق حساسة في جسمها أثناء تمايلها ورقصها مع الأغنية.

متداولوا الفيديو وبعض المعلقين أكدوا أن هذه الفتاة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سودانية, وذكروا أنها من جنسية أخرى ولكنها معجبة بالأغنية السودانية وقامت بحفظها ومن ثم ترديدها مع الفنان عبر تطبيق (توك توك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين