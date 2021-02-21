“الشيخ خضر” كبير مستشاري” حمدوك يغادر الخرطوم مغاضباً إلى القاهرة





غادر كبير مستشاري رئيس الوزراء “الشيخ خضر” على نحو مفاجىء الخرطوم مغاضباً متجهاً إلى القاهرة ومنها إلى الإمارات.

وبحسب المصادر قد اكتملت للشيخ خضر، كل إجراءات تسجيل عمل تجاري كبير برعاية السكرتير السابق للرئيس البشير “طه الحسين”.

ويعود سبب مغادرة كبير مستشاري المزرعة، جراء خلاف مع حمدوك حول مرشحي قحت في وزارة مجلس الوزراء والمالية والطاقة، تلك الوزارات التي كان يديرها الشيخ خضر عبر مكتبة في مجلس الوزراء.

وكان كل من وزير المالية السابق “إبراهيم البدوي” والطاقة المهندس عادل إبراهيم، قد صرحا في وقت سابق بوضوح عن تحكم الرجل في العمل التنفيذي للوزارتين.

الخرطوم: الرآية نيوز