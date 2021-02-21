لجان المقاومة: لن نطالب باسقاط الحكومة بطريقة ارتجالية





اتهم عضو لجان مقاومة الصحافة خالد عجوبة حزب لم يسمه باختراق موكب أمس الذي طالبت فيه لجان المقاومة باسقاط الحكومة الانتقالية لأول مرة ، وقطع في الوقت ذاته بأن لجان المقاومة لن تحدد في موكب بطريقة ارتجالية اسقاط الحكومة.

وقال عجوبة لـ(الجريدة) : “نحن ندرك وقوع الحكومة في أخطاء كبيرة لكن لن نحدد اسقاطها بصورة ارتجالية قبل أن تدخل لجان المقاومة في اجتماعات مكثفة لتحديد البديل حتى لا يأتي حزب واحد يصعد الى السلطة على أكتاف الثوار ولجان المقاومة كما استخدمتنا قوى الحرية والتغيير” ، وكشف تفاصيل ماحدث في موكب أمس وأردف ( دعا عدد من لجان المقاومة الى تسييير موكب الى مقر النائب العام ورئاسة القضاء للمطالبة باقالة النائب العام ورئيسة القضاء لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، ولكن حدثت تدخلات من بعض الثوار وتم تعديل مسار الموكب الى القصر الجمهوري بنفس المطالب أما مطالب اسقاط مجلس شركاء الانتقال والغاء السياسات الاقتصادية فقد تمت اضافتها للمطالب المعلنة على الرغم من أننا لدينا موقف مشابه من السياسات الاقتصادية وحمل مطلب الاسقاط الى حزب معين يحاول الانحراف بلجان المقاومة عن خطها الداعي للاصلاح وليس الاسقاط على حسب زعمه).

وفرقت الشرطة احتجاجات متفرقة في الخرطوم، تُطالب بإسقاط حكومة الانتقال، فيما أغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته ما احدث اختناقا في طرق المرور المؤدية لوسط العاصمة.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة