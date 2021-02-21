تجمع الوسط الفني يناشد الجهات الرسمية بفتح الصالات





طالب تجمع الوسط، الفني القومي السوداني الجهات الرسمية في الحكو مة الانتقالية بإعادة النظر في قرار إغلاق الصالات التي تعول الكثير من الأسر. وطالب التجمع الدولة ان لا تحرمهم من ممارسة أنشطتهم مصدر رزقهم وقال الدكتور عبد القادر سالم رئيس اتحاد الفنانين أنهم يؤيدون الدولة وبرامج الوطن والمواطن كاشفا عن تقديم مبادرات تدعم الفن. وأوضح سالم خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بوزارة الإعلام لتوحيد الفنانين والمطالبة بحقوقهم كاملة أنهم حماة للوطن. وشدد أحمد عثمان ممثل إتحاد الصالات بحسب سونا ، إلى ضرورة فتح الصالات التي تضرر أصحابها داعيا كل الجهات الرسمية بفتح الصالات مبينا أن إتحاد الصالات يدعم الأسر الفقيرة والخلاوي مضيفا بأن عضوية الإتحاد سودانيين وطنيين ولهم حقوق داعيا الدولة لحل هذا الإشكال.

الخرطوم(كوش نيوز)