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فيديو: أدهشتها الخرطوم .. فتاة مصرية في رحلة إلى جنوب أفريقيا مروراً بالسودان.. وترقص داخل سيارتها
وثقت الشابة المصرية “مرام” تفاصيل رحلتها البرية إلى جنوب أفريقيا عبر السودان حيث تجولت في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم ، و كانت تستغل تاكسي وتتجول في الشوارع وتقوم بتصوير فيديوهات داخل العربة وهي ترقص على أنغام العديد من الأغنيات السودانية.
وبحسب ما شاهدت محررة كوش نيوز فقد كانت الشابة تروي تفاصيل رحلتها وهي في غاية السعادة والفرح الذي كان يظهر على وجهها وفي مضمون حديثها قالت إنها لم تتوقع أن يكون السودان بمثل ذلك المنظر الجميل الذي وجدته في بداية دخولها للعاصمة حيث بدأ عليها الفرح عندما رأت برج الفاتح ،كما واصلت سرد تفاصيل رحلتها البرية والتي طافت خلال فترتها بالسودان على عدد من الأسواق المختلفة وقامت بأرتداء الثوب السوداني في إحدى المحلات بسوق سعد قشرة.
الخرطوم:(كوش نيوز)
تعليق واحد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته …..
(فيديو: أدهشتها الخرطوم .. فتاة مصرية في رحلة إلى جنوب أفريقيا مروراً بالسودان.. وترقص داخل سيارتها)
إلى متى نحن السودانيين يتم خداعنا بالاستخبارات المصرية والدهنسة وقلة الأدب التي تأتينا من مصر ؟ إلى متى ؟ إلى متى؟
نحن نجامل المصريين كتيرا وبالذات من قبل الحكومات المعاقبة على البلاد …..والمصريين أكثر ناس يظلمون السودان ويحتلون الأراضي السودانية ويفتنونا مع الجيران .