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أساتذة الجامعات يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء
نفّذ أساتذة الجامعات، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء أمس، وقرّروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم الاثنين والدخول في إضراب عن العمل وعصيان مدني.
وقال دكتور الرازي محمد خلال الوقفة الاحتجاجية، إن مطالبهم تتمثل في صرف راتبي يناير وفبراير وإعادة النظر في الهيكل الراتبي للأستاذ الجامعي ومراجعة الميزانيات وحل مشكلات أساتذة الجامعات المبتعثين، وأوضح أن الوفد الذي مثلهم ودخل مجلس الوزراء ملّك المطالب الأربعة لمدير مكتب حمدوك حاتم قطان خلال لقائهم به اليوم.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
ربنا يكون فيى عونكم دي المدنية الدايرنها انقلبت عليكم لا مكتب ولا مرتب وضهركم كركب …انا كنت واحد منكم لكن خليت التدريس من انا مساعد تدريس ونفس ذكائي ده نافست بيهو السماسرة…لا مخرج الا بنهاية الفترة الانتقامية