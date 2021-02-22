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إصابة نافع بكورونا
قال مصدر بأسرة د. نافع علي نافع، إنه أصيب بكورونا ونقل على إثرها إلى مستشفى رويال كير وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني إن نافع نقل للمستشفى الاثنين بقرار من القاضي، وذكر المصدر أنه تعرض للملاريا بالسجن في الأيام الماضية قبل أن يصاب بكورونا وينقل لرويال كير.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
كيف تصاب الكورونا بكورونا ؟
ولماذا رويال كير ومستشفى الحكومة موجوده كان زمان ايام حكمهم المشؤوم بعد ضرب وتعذيب المواطنين
الشرفاء يرموهم فى السجون بدون رعاية طبية وفى الاخر مستشفى الحكومة يمهل ولا يهمل سبحانه الله العظيم