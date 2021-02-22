إصابة نافع بكورونا





قال مصدر بأسرة د. نافع علي نافع، إنه أصيب بكورونا ونقل على إثرها إلى مستشفى رويال كير وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني إن نافع نقل للمستشفى الاثنين بقرار من القاضي، وذكر المصدر أنه تعرض للملاريا بالسجن في الأيام الماضية قبل أن يصاب بكورونا وينقل لرويال كير.

الخرطوم ( كوش نيوز)