سلطنة عُمان تحظر دخول مواطني (10) دول بينها السودان





حظرت سلطنة عمان، حظر دخول القادمين إليها من (10) دول، أغلبها أفريقية، شملت السودان، لبنان، جنوب أفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون وإثيوبيا، ابتداءً من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في السلطنة، أنّ بلادها قرّرت تعليق دخول القادمين إليها من (10) دول، وأرجعت القرار إلى مواجهة انتشار السلالات الجديدة للفيروس، والمُرتبطة بالسفر وخطر انتشارها بالسلطنة. وأشارت إلى أن القرار يُستثنى منه العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيُخضعون للإجراءات المعتمدة (لم تحددها) عند دخولهم أراضي السلطنة، وحثّت اللجنة المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

صحيفة الصيحة