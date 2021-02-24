أمجد فريد : “أنا قاعد في الخرطوم”





التقت (المصادر) بمساعد كبير المستشارين (السابق) بمكتب رئيس الجمهورية د.عبدالله حمدوك د. أمجد فريد أمام مستشفى فضيل وسط الخرطوم أمس ، ووجهت له السؤال بأن خبراً نشر بالزملية السوداني أمس عن سفره الى القاهرة ولحاقه بكبير المستشارين السابق الشيخ خضر إلا أن أمجد أشار بأنه بصدد زيارة خالته المريضة بالمستشفى ، ووعد بأنه سيفصح لـ(الجريدة) عن اجوبة كثير من الاستفهامات التي تدور حول الوضع السياسي الراهن في الأيام القادمة و(ضحك) ساخراً وأضاف :”ياهو غايتو أنا واقف أمامكم ما في القاهرة”.

صحيفة الجريدة