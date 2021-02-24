بسعة ١٠٠ ألف رأس افتتاح محجر “بشير عشي” الدولي للصادرات





يفتتح وزير الثروة الحيوانية والسمكية، الحافظ إبراهيم غداً الخميس أول محجر للقطاع الخاص بسعة ١٠٠ ألف رأس لصادر الضأن

وقال مدير عام المحجر د. يوسف أحمد عبدالله، لـ(السوداني) إن محجر “بشير عشي الدولي للصادرات”، يعد أول محجر مملوك للقطاع الخاص شيد، تحت إشراف الإدارة العامة للمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية، بمواصفات عالمية حديثة، وتنفيذ الاجراءات الفنية للتحقين والتحجير للحيوان ، ويستهدف الصادر بسعة ١٠٠ ألف رأس ، ويحتوي على ٣٣ حظيرة للحجر الصحي، إلى جانب أربع حظائر للعزل، وعيادة وصيدلية ومعمل، ثم توفير كل احتياجات الأكل والشرب للحيوان ، إضافة إلى إدخال نظام المحرقة في المحاجر، لأول مرة بالبلاد في معالجة( النفايات والنفوق)، وأضاف : المحجر مشيد بسياج كامل منعاً للتداخل، ومراقب بأجهزة لمتابعة حرمة الحيوانات، كما تتوفر به كافة خدمات المياه والكهرباء والأعلاف عبر محطات مياه، موضحاً أن هنالك نظاماً لعمليات النظافة وأجهزة الرش ومعدات التعقيم، إلى جانب مزلقان لتعقيم السيارات عند مدخل المحجر، ثم مساطب لتحميل وتنزيل الحيوان ، وايضاً اسطول نقل داخلي وخارجي ، مشيراً الى وجود إنشاءات وحظائر تحقين وتحجير صادر الإبل ، اضافة الى مكاتب إدارية وسكن للعاملين.

يذكر ان محجر ” بشير عشي” الدولي للصادرات ، يقع في مدينة بارا بولاية شمال كردفان ، في مساحة ١٠٠ فدان، على طريق الصادرات بارا امدرمان.

الخرطوم : ابتهاج

صحيفة السوداني