(قطة) تتسبب في عودة طائرة سودانية من الجو اضطرارياً





تفاجأ طاقم قيادة طائرة سودانية بقطة ترافقهم داخل كابينة القيادة عقب إقلاعها بنصف ساعة من مطار الخرطوم الدولي ليلة أمس (الأربعاء).

وقال مصدر لـ (السوداني) إن رحلة شركة (تاركو) أقلعت مساء أمس من مطار الخرطوم، في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبعد مضي نصف ساعة من الزمن ظهرت قطة داخل كابينة القيادة وهاجمت الكابتن مما أضطره للعودة إلى مطار الخرطوم، في حادثة فريدة من نوعها، أثارت استغراب الركاب الذين فاجأ بعضهم ذويهم المستقبلين بمطار الدوحة بسبب عودة الطائرة.

وكشفت معلومات تحصت عليها (السوداني) أن الطائرة كانت تقف داخل (الهانقر) ليلة أمس الأول قبل تجهيزها لرحلة الدوحة، وتوقعت المصادر أن تكون القطة قد تسللت إلى كابينة الطائرة أثناء أعمال النظافة أو المراجعة الهندسية.

صحيفة السوداني