تداول النقد الأجنبي ببنك شهير يصل مليون دولار





أكد مصدر مسؤول ببنك أمدرمان الوطني، ارتفاع حجم التداول بالنقد الأجنبي داخل البنك بصورة غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وكشف المصدر لـ(الصيحة) أمس أنّه مُواصلةً لتنفيذ سياسات الدولة الجديدة في التعامل بالنقد الأجنبي، فقد بلغ التعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين عبر فروع بنك أمدرمان الوطني بالعاصمة والولايات خلال اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء 23 و24 فبراير الجاري) ما يعادل المليون دولار أمريكي من العملات المختلفة. وأوضح المصدر أنّ بنك أمدرمان الوطني أكمل استعداده الكامل لاستقبال جميع المُعاملات الخاصّة بالنقد الأجنبي (تحويل وبيع وشراء وتوريد وصرف) لجميع المواطنين المتعاملين في هذا الجانب عبر جميع فروع البنك المنتشرة بالعاصمة والولايات المختلفة.

وأعلن البنك، استعداده لاستلام تحويلات المغتربين كافة وتسليمها لذويهم بنفس العملة المحولة بها، وأشار المصدر إلى تزايُد حركة المواطنين في التعامل بالنقد الأجنبي مع البنك، وقال إن جميع المُؤشِّرات في هذه السياسات الجديدة للدولة تسير بصورةٍ طيبةٍ لتحقيق الأهداف والغايات المطلوبة في سياسة تحرير الاقتصاد الوطني والانفتاح نحو الاقتصاد العالمي.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة