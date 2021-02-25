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رجل الأعمال ابراهيم الشيخ يعلن عن إيداع مبلغ مليون دولار ضمن وديعة لإتحاد اصحاب العمل مقترح لها مليار دولار

2021/02/25
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شيخ
ابراهيم الشيخ

أعلن يوم الخميس رجل الأعمال السوداني ابراهيم الشيخ عن إيداع مبلغ مليون دولار ضمن وديعة إتحاد اصحاب العمل لدعم الإقتصاد الوطني، حيث أطلق وزير الصناعة ابراهيم الشيخ مقترح بإيداع وديعة بمبلغ مليار دولار تحت مسمى “وديعة أصحاب العمل” وقد وافق اإتحاد أصحاب العمل على المقترح.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/02/25
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