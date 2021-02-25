“إزالة التمكين” تصادر أرض الجولف من أسامة داؤود





أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال قراراً باسترداد منتجع أراضي الجولف من رجل الأعمال المعروف أسامة داؤود، كما صادرت مزارع ميكو للدواجن المملوكة لرجل الأعمال الشهير عثمان محمد الحسن بالإضافة إلى فندق برادايس بالخرطوم، وذكر مصدر في شركة دواجن ميكو بحسب صحيفة اليوم التالي أن قوة شرطية يقودها ضابط برتبة عقيد حضرت إلى رئاسة الشركة وأمرت العاملين فيها بمغادرتها توطئة لاستلامها عقب صدور قرار من لجنة التفكيك باستردادها، ورفضت القوة إبراز قرار الاسترداد.

الخرطوم ( كوش نيوز)