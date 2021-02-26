سلطات مطار الخرطوم تكشف ملابسات حريق مفاجئ





إدارة مطار الخرطوم تؤكّد أنّها حريصة على سلامه السادة مستخدمي المطار.

كشفت السلطات بمطار الخرطوم الدولي، ملابسات، حريق شبّ في صالة المغادرة العالمية.

وقالت إدارة مطار الخرطوم في تعميمٍ صحفي، الجمعة،” في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساءً أمس الموافق 25 /2 نشب حريق طفيف في صالة المغادرة العالمية رقم (1) بمنطقة الموازين نتيجة التماس كهربائي، وعلى الفور تمّ فصل الكهرباء من المنطقة المذكورة عبر فصل المفتاح السيركت بريكر MCCB بمحطة التوزيع الفرعية بالصالة لحماية باقى المواقع ، والدخان نتيجة لبقايا الحريق فى بعض الاسلاك”.

وأردفت” تمّ إخلاء صالة الموازين من الموظفين والركاب بواسطة ضابط الصالة وأمن الطيران لضمان سلامتهم وتطبيقآ لخطة الطوارئ الخاصة بمطار الخرطوم”.

وأشارت إلى أنّه تمّت السيطرة على الوضع من قبل شرطة الدفاع المدني بشركة مطار الخرطوم الدولي وأفراد أمن الطيران على الحريق، وتمّ عزل المنطقه المتأثّرة بواسطة قسم الكهرباء وصيانة العطل فى زمن وجيز.

باج نيوز