بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار يوم الجمعة وانهيار للسوق الموازي





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الجمعة 26 فبراير 2021 ، وجاء السعر 377.54 جنيه للدولار بإرتفاع طفيف ليوم أمس الذي بلغ 377.09 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وبحسب مراقب إقتصادي فإن البنك المركزي يصدر الأسعار يوم الجمعة رغم أنها عطلة رسمية لإرتباط السعر بكل البنوك والصرافات حول العالم في دول قد تكون فيها الجمعة يوم عمل عادي.

وبحسب متابعات كوش نيوز فإن السوق الموازي تعرض لصدمة واسعة منذ إعلان تحريك وتوحيد سعر الصرف الرسمي ضمن حزمة إصلاحات إقتصادية شاملة تقوم بها الحكومة الإنتقالية.

وقال تاجر عملة لكوش نيوز أن التعاملات في السوق الموازي قد إنهارت وإنخفضت بصورة غير مسبوقة وباتت في أضيق نطاق، ولا يوجد فرق أسعار تذكر مقارنة بأسعار البنوك.

الخرطوم (كوش نيوز)