شاهد بالفيديو والصورة.. شاب سوداني يعاكس مذيعة حسناء على الهواء مباشرة ويتغزل فيها (الزول بعاين ليك بعرف الجنيه تاني؟ وبتعجبني البنت الزيك انتي) ومتابعون: (الناس بقت لا بتخجل لا بتختشي)





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو لاستطلاع أجرته مذيعة بإجدى القنوات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الشباب.

وبحسب الفيديو الذي تابعته محررة موقع النيلين فقد وجهت المذيعة سؤال للشاب عن مصطلح تعويم الجنيه؟ لجيبها الشاب بعدم المعرفة مما أدخل المذيعة في حالة من الضحك.

الشاب باغت المذيعة بتغزله فيها على الهواء مباشرة قائلاً (الزول بعاين ليك بعرف الجنيه تاني؟) وسط دهشة المذيعة التي سألته باستغراب كبير بعاين لي أنا؟ الله يجبر بخاطرك.

ولم يكتفي الشاب بغزله الأول حيث طالبها بأن تسأله البعجبك شنو في البنت؟ وبعد وجهت له السؤال كانت إجابته أقوى من الأولى حيث أجبها (بعجبوني الزيك ديل).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الشاب واستجابة المذيعة لغزله حيث كتبوا أعلى الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (الناس بقت لا بتخجل لا بتختشي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين