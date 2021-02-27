اتّجاه لتمديد فترة تقنين عربات (بوكو حرام)





أكد مصدر بهيئة الجمارك، اكتشاف عدد من العربات المسروقة من ليبيا خلال عمليات حصر عربات (بوكو حرام)، وتوقع تمديد فترة تقنين العربات غير المقننة المقرر أن تنتهي بعد غدٍ (الاثنين).

وقال المصدر لـ(الصيحة) إن عمليات الحصر والتخليص الجمركي للمركبات والآليات غير المقننة تمضي وفق ما خُطِّط له، لكن عدد العربات كبير جداً في كل الولايات ما يتطلّب تمديد فترة التقنين حتى لا يتضرر المواطنون، لافتاً إلى أن تمديد الفترة حال تمّ، سيكون فقط للعربات الموجودة داخل الحظائر والتي شرع أصحابها في إجراءات تقنينها. وأوضح المصدر أن العمل يتم بضغط عال، لكن هناك متطلبات لا بد من إيفائها خاصة ضرورة التأكد من أن العربات لا تواجه مسؤولية جنائية في الدولة التي جاءت منها، وأعلن عن حصرهم لعدد من العربات فُتحت بلاغات بسرقتها في ليبيا، التي تعد أكبر الدول التي تأتي منها العربات.

وفي ولاية شمال دارفور، اكد مدير شرطة جمارك الولاية العميد بابكر يوسف بابكر في تصريح صحفي، أن إدارته تمكنت حتى أمس من حصر أكثر من (11) ألف مركبة وتسجيلها إلكترونياً خلال الفترة الماضية، وجدد التأكيد بأن الأول من مارس هو آخر موعد لإكمال الإجراءات الجمركية للمركبات غير المقننة التي تم حصرها بموجب الأرانيك (59) خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن إجمالي المركبات التي تم حظرها خلال الفترة الماضية بلغت 17 ألف مركبة، فيما بلغت الإشعارات المدفوعة حتى الآن (5) آلاف و(529) إشعاراً، حيث تمكن الفريق الفني للجمارك من إدخال أكثر من (8) آلاف و(599) شهادة لتقييم التعرفة الجمركية.

صحيفة الصيحة