الخرطوم.. تحديد رسوم امتحانات شهادة الأساس 2021





القرار دعا ضباط الامتحانات بالمحليات ومديري المدارس الإشراف على تحصيل هذه الرسوم لمدة أقصاها 15 ابريل 2021م.

أعلنت وزارة التربية الخرطوم عن تحديد رسوم امتحانات شهادة الأساس للعام 2021م .

وأصدر مدير التعليم بالولاية محمد إبراهيم علي تعميم لمديري التعلييم ومديري المدارس يتضمن أسماء المدارس والرسوم المقررة ، استنادا على قوانين ولاية الخرطوم للعام 2021م – الجدول (ب) رسوم التقويم التربوي.

وحدّد التعميم رسوم تلاميذ المدارس الحكومية بـ(600) جنيها ، ورسوم المدارس الخاصة بـ(600) جنيها ، ورسوم تلاميذ المدارس المطرانية بـ(600) ، ورسوم تلاميذ الكبار بـ(600) ، كما حدد التعميم رسوم تلاميذ المنازل وفصول الإعادة أيضاً بـ(600) بينما بلغت رسوم التلاميذ الأجانب بالداخل (5000).

وقال مدير مرحلة الأساس بالولاية حمزة الفحل إنّ هذه الرسوم خالية من رسوم استخراج الشهادة 300التي تبلغ”300″ جنيهًا، مشيرةً إلى أنّها تركت لرغبة الطالب من أجلّ تفعيل استمارة القبول.

وأشار الي أن رسوم التلاميذ بالخارج حددت هذا العام بـ(200) دولار.

باج نيوز