اقتصاد وأعمال

القطاع المصرفي بالقضارف يشهد اقبالا كبيرا على تطبيق السياسة النقدية

2021/02/28
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شعار ولاية القضارف

أشاد والي القضارف د سليمان علي بإجراءات بنك السودان لتسهيل حركة المواطنين لشراء أو ببع النقد الأجنبي بالبنوك التجارية بالولاية ، وإطلع الوالي خلال زيارته اليوم لمباني بنك السودان والخرطوم وفيصل علي سير العمل في تطبيق الإجراءات الجديدة لتوحيد سعر الصرف ، مثمنا الإقبال الجيد لنوافذ البنوك إستجابة لحملة حول قروشك_بالبنك ودعا أبناء الولاية في دول المهجر لمزيد من التفاعل والإستجابة للسياسات النقدية الجديدة . وبحسب سونا، أكد الأستاذ عبدالله جمال الدين مدير فرع بنك السودان بالولاية إستعداد القطاع المصرفي لتسهيل مطالب العملاء من النقد الأجنبي والإستجابة للشكاوي وحلها فورا ، مشيرا إلي جاهزية 23 فرعا مصرفيا لتطبيق الإجراءات ومؤكدا قدرة القطاع المصرفي علي تأمين إحتياجات المواطنين من العملات الصعبة ، حيث بلغت أمس عمليات الشراء في سبع مصارف فقط 18.974 دولار اميركي ، 1500 يورو ، 94.347 ريال سعودي ، إلي جانب عملات أخري ، وأعلن عدد من المواطنين عن رضاهم التام عن إجراءات البنوك ونوافذ النقد الأجنبي .

الخرطوم(كوش نيوز)

2021/02/28
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تعليق واحد

  1. شكرا حمدوك على تعيين جبريل، ده دليل على إخلاص ناس الحركات للوطن ووسام في صدرهم، نعم لوطن يسع الجميع، السودان الموحد العظيم ينطلق.

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