القطاع المصرفي بالقضارف يشهد اقبالا كبيرا على تطبيق السياسة النقدية





أشاد والي القضارف د سليمان علي بإجراءات بنك السودان لتسهيل حركة المواطنين لشراء أو ببع النقد الأجنبي بالبنوك التجارية بالولاية ، وإطلع الوالي خلال زيارته اليوم لمباني بنك السودان والخرطوم وفيصل علي سير العمل في تطبيق الإجراءات الجديدة لتوحيد سعر الصرف ، مثمنا الإقبال الجيد لنوافذ البنوك إستجابة لحملة حول قروشك_بالبنك ودعا أبناء الولاية في دول المهجر لمزيد من التفاعل والإستجابة للسياسات النقدية الجديدة . وبحسب سونا، أكد الأستاذ عبدالله جمال الدين مدير فرع بنك السودان بالولاية إستعداد القطاع المصرفي لتسهيل مطالب العملاء من النقد الأجنبي والإستجابة للشكاوي وحلها فورا ، مشيرا إلي جاهزية 23 فرعا مصرفيا لتطبيق الإجراءات ومؤكدا قدرة القطاع المصرفي علي تأمين إحتياجات المواطنين من العملات الصعبة ، حيث بلغت أمس عمليات الشراء في سبع مصارف فقط 18.974 دولار اميركي ، 1500 يورو ، 94.347 ريال سعودي ، إلي جانب عملات أخري ، وأعلن عدد من المواطنين عن رضاهم التام عن إجراءات البنوك ونوافذ النقد الأجنبي .

الخرطوم(كوش نيوز)