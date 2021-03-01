قيادي بـ(الشعبي) يرد على الأمين العام بعد قوله (للدين رب يحميه)





قال القيادي بالمؤتمر الشعبي د. كمال عمر عبد السلام، إن الحزب لم يحدث أي تغيير في خطه السياسي .

وأكد في تصريح لـ(السوداني) رداً على تصريحات الأمين العام المكلف د. بشير آدم رحمة التي قال فيها إن “الشعبي يعمل لوحدة البلاد وللدين رب يحميه”. قال عمر إن الشعبي حزب مؤصل على قيم الدين ولا يؤمن بمقولة “ما لله لله وما لقيصر لقيصر” ، لكونها تعبر عن العلمانية وأضاف :” نحن فقط نؤمن بالله ونعبده في السياسة وفي الاجتماع والحياة العامة والخاصة”، مؤكداً أنهم سيظلون حماة للدين لكون الحزب نشأ من أجل تجديد الدين في الحياة العامة .

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني