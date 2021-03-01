بالفيديو : دفاعاً عن نفسها ..الفنانة إيمان الشريف تهاجم شاباً حاول التقرب منها لرمي (النقطة) وتضربه (بالمايك)





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة إيمان الشريف وهي تتصدى لشاب حاول الإقتراب منها لرمي (النقطة) وذلك أثناء تغنيها في إحدى حفلاتها.

https://fb.watch/3YdPHJFZVG/

وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز) فقد كانت إيمان الشريف تتغني في الحفل ويقف أمامها شاب يقوم برمي (النقطة) عليها إلا أنها لم تهتم بذلك واكتفت ولكن عندما رأت شاب أخر اتي نحوها واجهته وتصدت له بضربه (بالمايك) وتوقفت عن إكمال الأغنية ولكن سرعان ما تدخل الحرس الذي كان يقف بالقرب منها وتصدي له.

الخرطوم:(كوش نيوز)