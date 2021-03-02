من بينها إلغاء كل الرسوم المفروضة.. جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يعلن عن 23 حافزاً لجذب مدخرات المغتربين





أعلن مكين حامد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن الغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين وايجاد تسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيرا لإنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم العودة للمغتربين جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الحوافز الخاصة بالمغتربين والمهاجرين و الذي عقدالثلاثاء ببنك السودان

وكشف مكين بحسب ( سونا) عن اقرار حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي بمنح حوافز حسب سقف التحويل تشمل الاعفاء الجمركي للامتعة الشخصية عند العودة النهائية واعفاء جمركي للمعدات المهنية بسقف يبدأ بخمسة الف دولار كحد أدنى مضيفا بالعمل على إنشاء بنك المغترب بمساهمة من المغتربين والمهاجرين يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية لتقديم الخدمات التمويلية

وأعلن عن تعديل شروط وضوابط استثناء إدخال السيارات للمغتربين والمهاجرين بأن يمنح إدخال السيارة دون تقييد بالعودة النهائية للذين تجاوزا عشرة سنوات تدفع بالعملة الحرة فيما يمنح للذين تقل عن عشر سنوات وتزيد عن خمس سنوات بشرط العودة النهائية محددا ذلك بشرط تحويل مبلغ خمسة ألف دولار لموديل 2020، وستة ألف دولار لموديل 2019 و سبعة ألف دولار لموديل 2018 و ثمانية الف دولار لموديل 2017 فيما حدد موديل 2016 عشرة ألف دولار ، على أن يقيد نقل ملكية السيارة بمدة عام من الترخيص

وأكد مكين العمل على ايجاد سياسات ثابتة لقضايا طلاب الشهادة العربية بمؤسسات التعليم العالي تراعي العدالة والشفافية والثبات مشيرا إلى معالجة معاملة أبناء المغتربين كطلاب الداخل في الرسوم الدراسية في كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية منوها إلى ضرورة تصحيح الأخطاء بفرض رسوم تسجيل مرحلة الأساس خارج السودان بمبلغ 200 دولار واصفا ذلك بعدم العدالة مؤكدا معالجة ودعم الطلاب السودانيين والمبتعثين بالخارج

وأشار إلى معالجة بعض المشروعات المتعثرة التي طرحت سابقا للمغتربين والمهاجرين وخاصة الاستثمارية والسكنية وتوفير الدعم و الاسناد القانوني والاسناد القبلي والبعدي ليمكن من الحماية القانونية وحقوق العمل، وأضاف بتخصيص تجمعات زراعية متكاملة للمغتربين والمهاجرين في حدود 5- 10 ألف فدان وكشف مكين عن السماح للمصارف بمنحهم التمويل العقاري بشروط ميسرة مقابل ودائع بالعملة الحرة واصدار محافظ استثمارية لحشد موارد المغتربين لدعم الاستيراد لافتا إلى أن الحوافز تشمل السودانيين الحاملين الجوازات الاجنبية

المصدر : كوش نيوز