السودان.. أطفال الشوارع مأساة لا تنتهي وهاجس أمني كبير





عثمان طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، يتسلق إحدى الجسور الرئيسية في الخرطوم، ولم يكترث للسيارات المسرعة التي تمر بجانبه، قبل أن يركض نحو مستوعب نفايات ويقفز إلى داخله بحثا عن طعام يسد به رمقه.

عثمان واحد من أكثر من 40 ألف مشرد في السودان -بحسب إحصاءات مستقلة- في حين تقدر وزارة التنمية الاجتماعية عددهم بنحو 19 ألفا.

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى زيادة كبيرة في معدلات الأطفال المشردين في الآونة الأخيرة، على الرغم من الجهود الحكومية لمحاربة الظاهرة التي يعزوها مسؤولون حكوميون إلى الفقر والتفكك الأسري والحرب الأهلية.

ويعيش عثمان كغيره من مئات المشردين أسفل أحد الجسور الرئيسية جنوب العاصمة، إذ إن هؤلاء المشردين يفضلون التنقل في مجموعات لتوفير الحماية لأفرادها.

قلق كبير

تعبر مديرة مكافحة وحدة العنف ضد المرأة والطفل سليمى اسحق في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” عن قلقها البالغ من تعرض هؤلاء الأطفال إلى العنف الجسدي والجنسي في العاصمة والولايات.

ويعتمد أغلب الأطفال المشردين على قضاء الليل والنوم في أماكن عامة بالأسواق والأزقة وبنايات تحت التشييد ويبحثون عن الأطعمة في مكبات النفايات والمكوث بداخلها، وفي بعض الفترات يتلقون رعاية صحية من موظفي الخدمات الاجتماعية في المنظمات والوكالات الحكومية لكنها غير مستدامة.

توقعات مخيفة

من المتوقع ارتفاع العدد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد وإفرازات الحرب الأهلية التي استمرت في غرب البلاد أكثر من ثلاث عقود، مما يشكل هاجسا أمنيا واجتماعيا كبيرا.

وتقول منظمة اليونيسيف أن هنالك 3 ملايين طفل في السودان خارج الفصول الدراسية، وجاء ذلك في تقريرها الذي صدر مؤخرًا.

وعزا الأمين العام للمجلس القومي للطفولة عثمان أبوشيبة لـ”سكاي نيوز عربية” تصاعد نسبة تشرد الأطفال إلى الحرب الأهلية والفقر والتفكك الأسري.

ويضيف أبوشيبة: “لا توجد إحصاءات دقيقة عن الأطفال المشردين لأنهم في حالة انتقال دائم من منطقة إلى أخرى”.

وينوه أبوشيبة إلى أن حركة الأطفال المشردين عالية جدًا في الانتقال من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن حصرهم، وهناك فئات تلجأ إلى مكاتب الشرطة ليلًا، ولا يمكن الاكتفاء بحصرهم.

ويضيف: “هناك ارتفاع في نسبة الأطفال من يمتهنون التسول، ويتم جلبهم من دول أخرى وتوزيعهم بواسطة الشبكات على إشارات المرور والأسواق”.

سكاي نيوز