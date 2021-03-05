عودة مصفاة الخرطوم للعمل وكميات مُقدرة من الغاز لولاية الخرطوم





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن حكومة الفترة الإنتقالية تبذل جهوداً مقدرة لتذليل وإنهاء الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها.

وترأس يوسف (الخميس) بمجلس الوزراء إجتماع اللجنة الوزارية لتقديم معالجات عاجلة للضائقة المعيشية .

وشدد المهندس خالد عمر يوسف على ضرورة وضع الحلول العاجلة لانهاء المشكلات التي يمر بها المواطنين وضرورة إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلات .

وقال وزير الزراعة والغابات بروفيسور الطاهر محمد إسماعيل حربي في (تصريح صحفي) أن الاجتماع استعرض في ملف معالجة الخبز عدداً من الخطوات العملية لتأمين الخبز، وأعلن أنه تم تأمين توفير المبالغ المطلوبة من شراء الخيش وجوالات البلاستيك وترحيل الكميات إلى مواقع الإنتاج وأشار إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة أن توفر وزارة المالية ما التزمت بإيفاءها بكل التزاماتها لشراء البنك الزراعي لانتاج الموسم الشتوي من القمح .

وأوضح وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد أنه تم عكس المجهود الذي بذل في إكمال أعمال صيانة مصفاة الخرطوم والتي ستعود للعمل بطاقتها القصوى اعتباراً من مساء الخميس وقال (في الأسبوع القادم ستصل إلى طاقتها القصوى ما يساعد في انفراج الأزمة في الإمداد في الغاز والوقود).

وأعلن أن ولاية الخرطوم ستستلم الف اسطوانة يوميا إضافة إلى غاز المخابز مبينا ان هذه الكميات ستسهم في انفراج أزمة الغاز.

وقال وزير الصحه د. عمر محمد النجيب أن الاجتماع ناقش مشكلات القطاع الدوائي في جانب الوفرة والأسعار موضحاً أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي على تمويل الإمدادات الطبية لتوفير الأدوية المنقذه للحياة وأدوية البرامج القومية وقال إنه تم الاتفاق مع مستوردي الأدوية علي مواصلة الاستيراد خلال الثلاثة اشهر القادمة وأنه تم الاتفاق مع مصنعي الأدوية على مواصلة صناعة الدواء محلياً لتوطين صناعة الدواء وتوفيره مؤكدا التزام الحكومة بدعم الدواء وأدوية المراكز القومية البالغ عددها 709 من الأدوية بجانب توفير أدوية الطوارىء والإصابات والأطفال عمر أقل من 5 سنة بجانب أدوية الأمراض المزمنة متوقعا انفراج أزمة الدواء في الأسابيع القادمة.

وأمن الاجتماع علي التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان وصول الجازولين للمؤسم الزراعي وأهمية قيام الإعلام بدوره في حث المزارعين علي بيع منتجاتهم للدوله وإعلان السعر التاشيري للقمح لاعلانه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبه لمشروع الجزيرة فضلا عن التزام وزارة المالية لتوفير دعم الدواء.

باج نيوز