بسبب حفل القيروان الشرطة تلقي القبض على الفنانة انصاف فتحي





ألقت الشرطة القبض علي الفنانة انصاف فتحي أثناء مشاركتها في حفل زواج مجاملة بصالة القيروان بالخرطوم وتم اقتيادها الي قسم شرطة النظام العام الديم وتم تدوين بلاغ في مواجهتها وفني الساوند قبل إطلاق سراحهما بعد تسديد الغرامة المالية التي أصدرها قاضي المحكمة وبلغت مائة وسبعون ألف جنيه وجاء أمر القبض بسبب مخالفة قانون الطوارئ المتعلق بالكورونا .

من جانبه تحدث مهند احمد حامد مدير اعمال المكتب الفني للفنانة انصاف فتحي:(ما حدث مع انصاف أمر مؤسف جدا فهي التي ظلت من خلال رسالتها الفنية تخدم في قضايا السودان من خلال ما تقدمه من فن راق ومحترم ان يتم التعامل معها بتلك الصورة وهو ما يؤكد أن المسؤولين عن الثقافة في هذه البلد لا يفقهون شيئا .)مواصلا الموجودون في هذه المناصب ممن الذين يتخذون تلك القرارات المجحفة جاءوا من أجل التغيير الذي نادي به الشارع ولم يأتوا لتلك المناصب عن طريق انتخابات لكنهم وفشلوا في تطبيق شعار الثورة الذي نادي بالحرية والسلام والعدالة،وللأسف ما يحدث الآن يؤكد بأنه ليس هناك تغيير حدث)

وأضاف:(ما قدمته انصاف في السنتين الماضيتين وهي تكافح وتناضل من أجل قضايا المهمشين عمل عظيم يحسب لها كفنانة ولكن علي ما يبدو ان وزارة الثقافة في وادي آخر ، لذا لن نصمت بعد ذلك علي الظلم وسنرد الصاع صاعين دفاعا عن الحقوق.)

الجدير بالذكر أن الفنانة انصاف فتحي الملقبة ب(عصفورة السودان) من أوائل الفنانات اللائي قمن بزيارة معسكرات دارفور معسكر (كلمة) وهي من تغنت (من دارفور جانا زائر) ووجدت زيارتها لتلك المعسكرات ترحيبا شديدا من أهل دارفور للقبول الكبير الذي تتمتع به هناك بجانب الأغنيات التي قدمتها لولايات السودان المختلفة التي طافتها دعما للتنمية والسلام وايقاف نزيف الحرب وهي من تغنت للوطن (السودان حبيبي) والكثير من الأعمال الوطنية.

في الوقت ذاته شن الفنانون هجوما شرسا علي والي الخرطوم أيمن نمر لمحاربته للفنانين ومشاركته في حفل افتتاح مباني الشرطة في الاسبوع الماضي بحضور وزير الداخلية والذي شاركت فيه بالغناء مجموعة من الفنانات، مشيرين الي خرقه لقانون منع التجمعات والحفلات الذي اصدره وعاقب من خلاله عدد كبير من الفنانين والموسيقيين بالسجن والغرامة.

السوداني