شاهد.. جدلاً وسخرية غير مسبوقة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة تجمع بين شيخ الأمين وماما أميرة





تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين بالناشط الجنوب سودانية المعروفة أميرة علي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الصورة تم التقاطها للشيخ والناشطة إبان زيارة الأخيرة للخرطوم قبل شهور واستغلت الناشطة الشهيرة باسم ماما أميرة تواجدها في الخرطوم وسجلت زيارة للشيخ بمسيده بأم درمان.

الصورة تم تداولها على نطاق واسع ولم تخلو تعليقات المتابعين من السخرية, حيث سخر الكثيرون من الصورة التي وصفوها بالمعبرة.

حيث كتب أحدهم للناشطة أميرة علي (من اليوم تاني اسمك شيخة أميرة) وكتب آخر (وين الجكسي والمحاية البيبسي الصورة ناقصة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين