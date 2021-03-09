لجنة معلمي همشكوريب تلوح باللجوء للبنك الدولي في مواجهة مدير التعليم بسبب منحة كورونا





استنكرت لجنة معلمي همشكوريب بولاية كسلا اقدام مدير عام تعليم محلية همشكوريب على جمع منحة المدارس الخاصة بوباء( كورونا ) ، وكشفت عن عزمها اخطار ممثل البنك الدولي بالولاية، وقالت اللجنة فى بيان لها أمس تلقت (الجريدة) نسخه منه : ” مدير عام التعليم ادعى انه المسؤول الاول فى اي مساءلة قانونية امام ممثلي البنك الدولي” ،وادانت اللجنة مدراء المدارس الذين تساهلوا مع مدير التعليم لاكتفائهم بالحصول على جزء من أموال المنحة دون مراعاة حقوق الطلاب والأيتام والفقراء من التلاميذ ، وأردفت اللجنة لا يحق لمدير التعليم استلام منح الكورونا مهما دعا الأمر الا بالرجوع إلى مدير المدرسة وجميع معلميها واللجنة التي استلمت المنحة وممثل الأباء، وانتقدت عدم ظهور أي أثر لأموال المنحة ،وذكرت مرت عشرة أيام دون وجود اثر لهذه الأموال الضخمة على التلاميذ والبيئة المدرسية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة