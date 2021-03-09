لجنة معلمي همشكوريب تلوح باللجوء للبنك الدولي في مواجهة مدير التعليم بسبب منحة كورونا
استنكرت لجنة معلمي همشكوريب بولاية كسلا اقدام مدير عام تعليم محلية همشكوريب على جمع منحة المدارس الخاصة بوباء( كورونا ) ، وكشفت عن عزمها اخطار ممثل البنك الدولي بالولاية، وقالت اللجنة فى بيان لها أمس تلقت (الجريدة) نسخه منه : ” مدير عام التعليم ادعى انه المسؤول الاول فى اي مساءلة قانونية امام ممثلي البنك الدولي” ،وادانت اللجنة مدراء المدارس الذين تساهلوا مع مدير التعليم لاكتفائهم بالحصول على جزء من أموال المنحة دون مراعاة حقوق الطلاب والأيتام والفقراء من التلاميذ ، وأردفت اللجنة لا يحق لمدير التعليم استلام منح الكورونا مهما دعا الأمر الا بالرجوع إلى مدير المدرسة وجميع معلميها واللجنة التي استلمت المنحة وممثل الأباء، وانتقدت عدم ظهور أي أثر لأموال المنحة ،وذكرت مرت عشرة أيام دون وجود اثر لهذه الأموال الضخمة على التلاميذ والبيئة المدرسية.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
بلعت معونة البنك الدولى لاموال المخصصة لدعم المواطن والمعلم والطالب لمنطقة همشكوريب وهل يعقل لهذه المرحلة وصل المسؤولين فى تلك المناطق لاكل الاموال جزافا بدون ان تصرف لمستحقيها واين الضمير وشرف المهنة وعشان كده الغربلة مطلوبه ولسع ما حنشوف بلاوى ومحن ومصائب واين الدعومات الواصله من صندوق البنك الدولى الى المركز ويجب ان تظهر تاثيرها على المواطن وبنفس القدر الدعم البنك الدولى لاسر الفقيرة فى العاصمه والاقاليم وكان االجدى ان تعمل لهم بها مصفوفة عمل انتاجى لنقلهم من الفقر الى الاعتماد على النفس ووضحت اخوتنا غارقين فى المناصب وما عا رفين يقدموا للمواطن ولا عندهم طموح وبرنامج اسعافى او دعمى طويل الامد لنشل الواقع المرير وفى مجال التغذية والفقر والجوع والخ والله على الوطن من المتسلطين والمتغولين
على السلطة باسم الشعارات حنبنية بالعمل ام بالكلام ؟ والله المستعان