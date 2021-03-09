فرفور: لماذا لا يطبق القانون على الجميع؟!





بعد أن منعته المحكمة من الغناء لمدة ثلاثة أشهر قال فرفور: أعلم تماماً خطورة وباء كورونا المستجد وتسببها في ربكة كبيرة في العالم أجمع وتوقفت الحياة ولم تعد كما كانت. وفي السودان صدر قرار بإغلاق الصالات والأندية وتم منع الفنانين من الغناء حتى في المزارع الخاصة وعن نفسي التزمت بتلك القرارات وامتنعت عن إحياء الحفلات الخاصة والعامة.. لكن ما يزال هناك من يحيي الحفلات وعدد من الزملاء ما يزالون يغنون في أفراح ومناسبات دون إلقاء القبض عليهم. وأنا أتساءل: لماذا لا يُطبق القانون على الجميع؟ بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)